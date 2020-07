Umbau am Zytglogge – Zytglogge-Apotheke zieht vorübergehend um Ab 2021 soll am Zytglogge gebaut werden: Die Häuser am Theaterplatz 1 und am Zytglogge 5 sollen saniert werden. Die Apotheke muss deshalb vorübergehend ins Exil. Christian Zellweger

Wird vorübergehend zügeln müssen: Die Zytglogge-Apotheke. (Archiv) Bild: Ruben Wyttenbach

Geht es nach den Plänen der Architekten und Hausbesitzern, wird am Zytglogge ab Anfang 2021 umgebaut. Die Wohnungen und Geschäftsräume mit den Adressen Zytglogge 5 und Theaterstrasse 1 sollen renoviert werden. Dies geht aus einem diese Woche publizierten Baugesuch hervor.

Währen die meisten Räumlichkeiten lediglich aufgefrischt werden sollen, gibt es unter dem Dach des Gebäudes an der Theaterstrasse eine Änderung: Die 1-Zimmer-Wohnung wird mit den Räumlichkeiten im Stock darunter zu einer 3-Zimmer-Maisonette-Wohnung vergrössert.

Für die Bauzeit rechne man mit etwa 15 Monaten, wie es beim ausführenden Architekturbüro Campanile und Michetti Architekten aus Bern heisst.

Kunden der Zytglogge-Apotheke werden in dieser Zeit nicht auf ihre Stamm-Apotheke verzichten müssen. Der Laden wird während der Bauzeit in einem Provisorium im benachbarten Ladenlokal an der Theaterstrasse untergebracht sein. Wenn der Umbau zu Ende ist, soll die Apotheke wieder in die gewohnten Räumlichkeiten ziehen.