Mercedes E-Klasse – Zwischen Tradition und Moderne Die E-Klasse ist seit Jahrzehnten das Kernmodell von Mercedes. Im Herbst kommt die neue Generation. Die grössten Überraschungen finden sich nicht mehr unter der Haube, sondern in der digitalen Welt. Michael Specht

Mercedes legt die E-Klasse neu auf – das intern W 214 genannte Modell bleibt dem konservativen Design treu. Foto: Mercedes-Benz

Wohl keine klassische Limousine symbolisiert die automobile Business-Class stärker als die Mercedes E-Klasse – und dies seit vielen Generationen. Die E-Klasse ist in ihrer typischen 3-Box-Silhouette ein Millionen-Seller, konservativ im Design, Massstab im Segment in Sachen Sicherheit, Technik und Komfort. Und wenn die E-Klasse in neuer Generation, intern W 214 genannt, im Herbst zu den Händlern rollt, bleibt sie äusserlich noch immer eine traditionelle Business-Limousine – evolutionär weiterentwickelt und unverkennbar ein Mercedes. Eine kleine Revolution dagegen empfängt den Betrachter, sobald er die Türen öffnet. Das Cockpit strahlt nicht nur Luxus und Eleganz aus, sondern gehört auch beim Thema Konnektivität und Digitalisierung zum Modernsten, was derzeit in der Branche überhaupt möglich ist.

Ältere E-Klasse-Kunden, die nicht mit Smartphone und Laptop aufgewachsen sind, brauchen dennoch keine Angst vor Überforderung zu haben, den Mercedes-Entwicklern gelang es, die Bedienung logisch und nahezu intuitiv zu gestalten. Zentrales Element bleibt der grosse Touchscreen in der Mitte des Armaturenbrettes, brillant in der Darstellung und extrem reaktionsschnell beim Aufrufen der Menüpunkte. Erstmals gibt es sogar auf der Beifahrerseite einen Bildschirm (Sonderausstattung). Laufen auf ihm während der Fahrt Filme und der Fahrer schielt neugierig hinüber, verdunkelt sich das Display.

«Zoom»-Konferenzen unterwegs

Schier unglaublich ist es, welches Potenzial in der mittlerweile dritten Generation des MBUX-Systems (Mercedes-Benz User Experience) steckt. Vieles wird man definitiv nie gebrauchen oder es als Gimmick abtun. Doch all das überlässt Mercedes dem Kunden. Man muss nicht, aber man kann. Beispielsweise die Ambientebeleuchtung passend zur Musik schwingen oder sich über seine Apple Watch auf dem Bildschirm den Puls anzeigen zu lassen. Erkennt das System Unregelmässigkeiten, schlägt es ein Vitalisierungsprogramm vor, mit Massage, Musik und speziellen Düften. Nützlich für Geschäftskunden dürfte Zoom sein. Die App ermöglicht, unterwegs an Video-Konferenzen teilzunehmen.

Wem Taster, Icons und Schalter für die Bedienung zu umständlich sind, wählt die Sprachsteuerung. Sie erreicht in der E-Klasse einen Kommunikationsgrad, wie es ihn in dieser Qualität bislang nirgends gibt. Selbst «Und»-Befehle sind möglich. «Navigiere mich zum Flughafen Frankfurt und schalte bitte die Sitzheizung ein.» Auch ein «Hey, Mercedes» zur Aktivierung ist nicht mehr nötig. Es genügt, einfach draufloszusprechen. Und natürlich darf in Zeiten von künstlicher Intelligenz (KI) auch diese in einem neuen Mercedes nicht fehlen. Fährt man zum Beispiel jeden Morgen durch dieselbe Schranke aufs Werksgelände, geht genau an dieser Stelle automatisch die Seitenscheibe herunter, damit man die Chipkarte gegen das Lesegerät halten kann.

Über 100 Kilometer elektrisch

Bei aller Elektronik, Digitalisierung und Software, die E-Klasse hat auch unter der Haube einiges zu bieten. Alle Motoren sind elektrifiziert, entweder als Mild-Hybrid (E-Boost am Beschleunigen) oder als Plug-in-Hybrid (Batterie per Stecker aufladbar). Letztere schaffen mittlerweile eine elektrische Reichweite von über 100 Kilometern. Die Plug-in-Hybride gibt es zunächst nur in Kombination mit einem Zweiliter-Vierzylinder-Benziner. Sie heissen dann E 300 e und E 400 e, haben entweder 230 kW/313 PS oder 280 kW/380 PS. In beiden Fällen bringt sich die E-Maschine mit zusätzlichen 95 kW/129 PS ein. Anfang 2024 wird Mercedes die E-Klasse auch als Diesel-Plug-in-Hybrid anbieten.

1 / 3 Marktstart für die neue E-Klasse von Mercedes-Benz ist im Herbst. Fotos: Mercedes-Benz

Den Einstieg in die Baureihe W 214 bildet der E 200 mit 150 kW/204 PS und zusätzlichen 17 kW/23 PS, die über den E-Boost generiert werden. Genauso verhält es sich beim bislang einzigen Diesel, dem E 220 d. Er leistet 197 kW/268 PS und überzeugt mit einem Verbrauch von nur 4,8 l/100 km (WLTP-Norm). Bei lediglich Zylindern wird es allerdings nicht bleiben. Dazu ist die E-Klasse zu global aufgestellt. Nächstes Jahr reicht Mercedes jeweils einen Dreiliter-Sechszylinder-Benziner und -Diesel nach. Bis auf den E 200 können alle Versionen mit Allradantrieb (4Matic) bestellt werden. Eine 9-Gang-Automatik ist stets serienmässig.

Kombivariante kommt Ende Jahr

Fahrkomfort zählt zu den Paradedisziplinen von Mercedes. Man darf getrost davon ausgehen, dass die E-Klasse so geschmeidig dahingleitet, wie es in diesem Segment angenehmer kaum geht. Ordert man das Technik-Paket, arbeitet ein Luftfahrwerk mit Niveauregulierung in den Radhäusern. Integriert ist zudem eine Hinterachslenkung. Sie reduziert den Wendekreis um 90 Zentimeter, was sich besonders in Parkhäusern bemerkbar machen dürfte.

Traditionell startet die Mercedes E-Klasse als Limousine. Wenige Wochen danach und noch Ende dieses Jahres folgt die Kombivariante (T-Modell). Für 2024 steht dann die etwas höher gelegte T-Modell-Version All-Terrain auf dem Programm. Auch die beiden AMG-Derivate E 53 und E 63 folgen 2024 und komplettieren die Baureihe. Preise nennt Mercedes erst im Sommer, wenn die Bestellbücher geöffnet werden. Sie dürften bei mindestens 65’000 Franken starten.

Kameras für jeden Winkel Infos einblenden Auf dem Armaturenbrett der E-Klasse findet sich eine der zahlreichen Innenraumkameras. Foto: Mercedes-Benz Die Mercedes E-Klasse nimmt in der neuen Generation den Innenraum in den Fokus. Bis zu fünf Kameras sind auf Wunsch auf die Insassen gerichtet. Zur Serienausstattung zählt eine Fahrerkamera auf dem Armaturenbrett, die unter anderem zur Aufmerksamkeitsüberwachung dient. Optional ist sie als Stereokamera zu haben, die dann zusätzliche Komfortfunktionen wie eine automatische Anpassung der Spiegel bietet. Dank Infrarottechnik können beide Varianten auch bei Dunkelheit arbeiten. Optional zu haben sind ausserdem eine Gestenkamera für Fahrer und Beifahrer, eine Selfie-Videokamera für Online-Konferenzen sowie eine nach aussen gerichtete Dashcam hinter dem Innenspiegel, die das Einspielen von Augmented-Reality-Elementen auf die Bord-Bildschirme erlaubt. Die Kameras filmen in einer besonders weitwinkligen Perspektive, die auch Teile des Innenraums inklusive der vorderen Seitenscheiben sowie das optionale Panaromadach abdeckt. Das soll Bilder und Filme mit einem ganz neuen Blickwinkel ermöglichen. (spx)



