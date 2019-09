Zwischen Liebe und Rivalität

Allerdings – das macht die Zusammenschau des Forschungsstandes deutlich – gibt es kaum wissenschaftliche Belege für viele Vermutungen über die Rolle und Position der Geschwister, Beispiel Sandwichkinder. Das seien keineswegs immer die Geschwister mit den Schwierigkeiten, jene, die es schwer hätten, ihren Stand zwischen dominanten Älteren und verwöhnten Jüngsten zu finden. «Manche sehen das so: Sandwich ist doch super – das Beste ist eben in der Mitte», sagt Jürg Frick, lange Jahre Psychologie-Dozent in Zürich. «Anderen geht es hingegen tatsächlich schlecht mit dieser Rolle und sie fühlen sich von oben gedrückt und von unten.»

Die Nähe zueinander im Erwachsenenalter nimmt beständig ab – um erst im Rentenalter wieder zurückzukehren.

Auch Eltern sollten sich nichts vormachen, indem sie behaupten, ihre Kinder gleich gern zu mögen und zu behandeln. «Es ist eher die Regel als die Ausnahme, dass ein Kind in der Familie bevorzugt wird», sagt Frick und weist auf die Auswertung von mehr als 120 Studien hin. Das Ungleichgewicht bleibe demnach oft auch im Erwachsenenalter bestehen und verstärke sich manchmal sogar noch.

Wer sich zudem manchmal fragt, warum er gegen gewisse Menschen Antipathien entwickelt, sollte vielleicht in der eigenen Familiengeschichte fahnden. Frick berichtet von einer Lehrerin, die im neuen Schuljahr ein Mädchen in die Klasse bekommt, das es von Anfang an nicht ausstehen kann; es tritt so vorlaut und besserwisserisch auf. «Nach einiger Zeit merkte die Pädagogin, dass es genau die Eigenschaften waren, die sie an ihrer jüngeren Schwester nie mochte und bis heute nicht mag», sagt Frick. Immerhin, trotz aller Rivalitäten und Abneigungen betrachteten bei einer Umfrage 2010 in Deutschland mehr als zwei Drittel der Befragten ihr Geschwisterverhältnis positiv, wobei die Nähe zueinander im Erwachsenenalter beständig abnimmt – um erst im Rentenalter wieder zusammenzurücken.

Rivalitäten unter Geschwistern

Dass viele populäre Annahmen über die Bedeutung der Geschwister nicht bewiesen oder schlicht falsch sind, machte die Psychologin Brenda Volling von der University of Michigan deutlich. Sie hat untersucht, was mit den Erstgeborenen nach der Geburt eines Geschwisterkindes passiert. Diese «Entthronung» wird von vielen Fachleuten als schwer traumatisierend geschildert. Ein Kongress für Psychoanalytiker in London 2016 wies auf das Thema mit den dramatischen Worten hin, dass sich der Erstgeborene «in seiner Existenz bedroht sieht und mörderische Bedürfnisse verspürt, den Usurpator zu beseitigen». Und in ihrem mehr als drei Millionen Mal verkauften Bestseller «Your Baby and Child» vergleicht Penelope Leach die Geburt eines Geschwisters mit dem Mann, der nach Hause kommt und zu seiner Gattin sagt, er brauche eine neue Frau.

Das klingt beeindruckend einschüchternd, doch in ihren Untersuchungen fand Volling kaum Belege für diese Vorurteile. Im Gegenteil, nur 2,7 Prozent der Kinder schrien, protestierten oder reagierten anderweitig negativ, wenn sie mitbekamen, dass die Eltern jetzt mit dem neuen Geschwisterkind spielten. Mehr als die Hälfte verhielt sich aufgeschlossen und neugierig. «Wir sollten aufhören, die Zeit nach der Geburt eines zweiten Kindes als Phase voller Rivalität und Wut zu betrachten», fordert Volling.