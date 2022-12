Kunsthandwerk auf dem Münsterplatz – Zwischen Leidenschaft und wirtschaftlichem Denken Ihre Produkte gibt es günstiger im Supermarkt – und trotzdem halten Kunsthandwerkerinnen an ihrer Arbeit fest. Wieso nehmen sie das auf sich? Jana Kehl

Hinter allen handgefertigten Produkten steckt eine Geschichte. Fabian Leuenberger, Sonja Bieri und Theo Schulthess (von links) erzählen. Foto: Franziska Rothenbühler / Nicole Philipp

Neben dem Berner Münster reihen sich derzeit die kleinen Holzhäuschen des Weihnachtsmarktes aneinander, feierlich beleuchtet und mit Tannenästen geschmückt. Schlängelt man sich an Besucherinnen und Besuchern vorbei, präsentiert sich ein breites Angebot an potenziellen Weihnachtsgeschenken. Hinter den Tassen, Kerzen und Schmuckstücken verstecken sich die Herstellerinnen und Hersteller. Was sie alle verbindet: die Liebe zum Kunsthandwerk.