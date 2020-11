Wegen Zibelemärit-Absage – Zwiebel-Boom im Internet Weil der Berner Traditionsanlass abgesagt wurde, verkauft Hansueli Jampen seine Knollen nun an der Zibelewuche. Das, obwohl er einen Grossteil seiner Ernte bereits losgeworden ist – online. Simone Klemenz

Dieses Jahr sind sie besonders gut gediehen: Hansueli Jampen verkauft seine Zwiebeln auf dem Bärenplatz. Foto: Adrian Moser

Das Wetter will sich an diesem Montagmorgen nicht entscheiden. Eben schien noch die Sonne, kurz darauf prasseln Regentropfen auf das Dach des Märitstandes von Hansueli Jampen aus Müntschemier. Am Stand türmen sich bunte Zwiebelzöpfe, garniert mit getrockneten Blumen. «Dieses Jahr war die Ernte besonders ergiebig», freut sich Jampen. Etwa zwei Tonnen habe er ernten können.

Zibele-Shopping ohne Gstungg: An der diesjährigen Zibelewuche fällt das grosse Gedränge aus. Foto: Adrian Moser

Neben Jampens Stand befinden sich rund acht weitere Zwiebel-Stände im Stadtzentrum, verteilt auf den Bären- und den Waisenhausplatz. Da der traditionelle Zibelemärit dem Coronavirus zum Opfer fällt, waren neue Ideen gefragt. So rief die Stadt Bern zusammen mit den Organisationen Bern Welcome und Bern City die sogenannte Zibelewuche ins Leben, die noch bis am 22. November andauert.