Häufung von Badeunfällen? – Zweites Aareopfer innerhalb einer Woche Bei der Matteschwelle ist am Donnerstag ein lebloser Mann gefunden worden. Die Identifizierung steht noch aus.

Die Aare in der Berner Matte. Raphael Moser

In Bern ist am Donnerstag erneut eine leblose Person aus der Aare geborgen worden. Nachdem am Dienstag beim Stauwehr Engehalde eine tote Eritreerin gefunden wurde, handelt es sich diesmal um einen Mann, der bei der Matteschwelle entdeckt wurde.

Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie Patrick Jean von der Medienstelle der Kantonspolizei Bern am Freitag auf Anfrage sagte. Er bestätigte damit eine Meldung der «Berner Zeitung».

Der verstorbene Mann ist noch nicht formell identifiziert. Abklärungen sind im Gang.

SDA