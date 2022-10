Corona-Impfung im Kanton Bern – Zweiter Booster für alle ab November Ab dem 1. November sind im Kanton Bern alle Personen ab 16 Jahren für die zweite Corona-Auffrischimpfung freigegeben.

Ab dem 1. November ist die erneute Corona-Impfung für die gesamte Bevölkerung ab 16 Jahren freigegeben.

Ab dem 1. November sind im Kanton Bern alle Personen ab 16 Jahren für eine zweite Booster-Impfung gegen das Coronavirus freigegeben.

Die Berechtigten werden per SMS informiert, dass sie einen Termin über das Onlinetool Vacme buchen können, wie es in einer Mitteilung der Gesundheitsdirektion heisst. Personen, die sich per Hotline zur Grundimpfung angemeldet hatten, werden schriftlich per Brief informiert und können einen Termin via Hotline buchen.

Im Kanton Bern werden primär die bivalenten Impfstoffe von Moderna und Pfizer/BioNTech verwendet. Geimpft wird an über 60 Orten im Kanton Bern in Spitälern, Apotheken und Arztpraxen. Die Walk-in-Möglichkeiten werden an den meisten Impforten pausiert.

Bereits seit dem 7. Oktober sind über 65-Jährige, besonders gefährdete Personen, Menschen mit chronischen Krankheiten und Gesundheitspersonal für die erneute Impfung freigegeben. Die Gesundheitsdirektion empfiehlt den Personen aus der ersten Gruppe, die Zeit zu nutzen und noch vor dem 1. November einen Termin für die zweite Booster-Impfung zu reservieren. Es stünden ausreichend freie Termine zur Verfügung.

