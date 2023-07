Unglück in den Bündner Bergen – Zweierseilschaft stirbt beim 300-Meter-Absturz im Berninagebiet Ein Mann und eine Frau sind beim Aufstieg auf den Piz Spinas ums Leben gekommen. Die Rettungskräfte konnten die beiden Personen nur noch leblos bergen.

Die Leichen der abgestürzten Alpinistin und des Alpinisten wurden am Fuss des Piz Spinas auf dem Eis des Persgletschers (etwa Bildmitte) aufgefunden. Foto: Kapo GR

Zwei vermisste Alpinisten wurden am Sonntag im Bündner Berninagebiet tot am Fuss des Piz Spinas aufgefunden. Der Mann und die Frau waren als Zweierseilschaft am Samstag zum 3823 Meter hohen Gipfel aufgebrochen und stürzten dabei 300 Meter in die Tiefe.

Am Samstagabend meldete eine Kollegin die beiden als vermisst, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilte. Bei einer Suchaktion der Rega mit einem Rettungsspezialisten des SAC wurden die Leichen der Bergsteigerin und des Bergsteigers am Sonntagvormittag auf dem Persgletscher auf einer Höhe von 3350 Metern aufgefunden.

Nähere Angaben zur Identität der Verunglückten machte die Kantonspolizei aus Rücksicht auf die Angehörigen nicht, wie deren Medienstelle auf Anfrage erklärte.

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.