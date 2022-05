Polizei sucht nach Zeugen – Zwei Verletzte nach Schlägerei vor dem «Dead End» Am frühen Sonntagmorgen wurden bei einer Auseinandersetzung vor einem Club in Bern zwei Personen verletzt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Die Schlägerei begann beim Eingang des Clubs «Dead End» an der Neubrückstrasse in Bern. Urs Baumann

Am Sonntagmorgen kurz vor 5 Uhr ist es vor dem Club «Dead End» an der Neubrückstrasse in Bern zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen. Zwei der Beteiligten wurden dabei verletzt, einem kam die goldene Halskette abhanden.

Die Verletzten wurden von einem aufgebotenen Ambulanzteam betreut und ins Spital gebracht. Drei weitere mutmassliche Beteiligte wurden für die weiteren Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.

Zeugenaufruf

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen. Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben – insbesondere zwei Frauen, die schlichtend eingreifen wollten – werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 638 81 11 zu melden.

pd/msc

