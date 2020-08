Polizei nimmt Ermittlungen auf – Motorradfahrer verunglückt tödlich Am Wochenende kollidierten zwei Motorradfahrer jeweils mit einem Auto: Einer in Oeschseite und einer in Wiedlisbach. Beide wurden verletzt ins Spital gebracht. Ein weiterer Töfffahrer verunfallte in Meiringen tödlich.

Zwei Motorradunfälle ereigneten sich am Samstag. (Symbolbild) Urs Jaudas

Ein Töfffahrer verunfallte am Samstag in Meiringen schwer. Er war in Richtung Brünigstrasse unterwegs und stoppte auf Höhe des Bahnhofplatzes an einem Fussgängerstreifen. Beim Wiederanfahren kam der Lenker mit seinem Fahrzeug aus noch zu klärenden Gründen ins Schleudern, geriet aufs Trottoir und prallte schliesslich gegen einen Betonpfosten. Der 67-jährige Mann verstarb noch auf der Unfallstelle.

Zudem wurde der Kantonspolizei Bern am Samstag ein Unfall auf der Wangenstrasse in Wiedlisbach gemeldet. Ein Auto fuhr von Wangen an der Aare herkommend in Richtung Wiedlisbach und wollte auf die Autobahn A1 in Richtung Zürich auffahren. Bei der Abzweigung zur Autobahnauffahrt kollidierte es mit einem Motorrad, das von Wiedlisbach herkam. Der Motorradfahrer stürzte und prallte gegen einen Strassensignalpfosten. Er musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Ein weiterer Unfall ereignete sich in Zweisimmen. Ein Auto fuhr auf der Saanenstrasse von Saanenmöser herkommend in Richtung Zweisimmen, als zeitgleich ein Motorradfahrer in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Bei der Verzweigung an der Saanenstrasse kam es zur Kollision mit dem Motorradfahrer. Dieser wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.

Bei allen Fällen nahm die Kantonspolizei Ermittlungen auf.

SDA