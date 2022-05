Unfall im Berner Seeland – Zwei Verletzte nach heftiger Kollision Bei einer Kollision von zwei Autos in Kappelen bei Lyss sind am Dienstagmorgen die Lenkerin und der Lenker verletzt worden.

Solche Warndreiecke musste die Polizei am Dienstagmorgen auf der Kappeler Aarbergstrasse aufstellen. Foto: Keystone (Archiv)

Wie die Berner Kantonspolizei mitteilte, war der Automobilist nach aktuellen Erkenntnissen von Walperswil her kommend in Richtung Aarberg unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine Lenkerin mit ihrem Auto von der Walperswilerstrasse her auf die Aarbergstrasse zu. Aus noch zu klärenden Gründen kam es im Bereich der Verzweigung zur Kollision.

Beide Fahrzeuge ins angrenzende Wiesland geschleudert, an beiden Autos entstand Totalschaden. Die zwei Personen wurden per Ambulanz ins Spital gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall eingeleitet.

SDA

