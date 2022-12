Kollision in Wiedlisbach – Zwei Verletze bei Auffahrunfall Am Dienstagabend kollidierten zwei Autos auf der Autobahn A1. Die beiden Verletzten wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Beide Unfallautos mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Foto: Kantonspolizei Solothurn

Zwei Frauen sind am Dienstagabend bei einer Auffahrkollision auf der A1 bei Wiedlisbach BE verletzt worden. Sie wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte.

Der Unfall ereignete sich demnach auf der Überholspur der A1 bei Wiedlisbach in Richtung Bern. Verletzt wurden die Lenkerin des hinteren und die Beifahrerin des vorderen Autos.

Mehrere Patrouillen der Berner und der Solothurner Polizei standen im Einsatz. Wiedlisbach liegt im nordöstlichsten Teil des Kantons Bern, nahe des Kantons Solothurn.

SDA

