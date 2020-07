Zwei Rega-Helikopter im Einsatz – Zwei Velofahrer nach Kollision mit Auto verletzt Am Samstagmorgen kam es auf der Grimselpassstrasse zu einem Unfall zwischen einer Gruppe Velofahrer und einem überholenden Auto.

Am Samstagmorgen ist es in Guttannen BE zu einer Kollision zwischen einem Auto und zwei Velofahrern gekommen. Die beiden Velofahrer wurden verletzt mit Helikoptern ins Spital geflogen. (Archivbild) Bid: Jürg Müller (Keystone)

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und zwei Velos haben sich am Samstagmorgen zwei Velofahrer in Guttannen BE auf der Grimselpassstrasse verletzt.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Bern waren drei Velofahrer und eine Velofahrerin am Samstag gegen 10.20 Uhr gemeinsam vom Grimsel Hospiz her kommend in Richtung Grimselpass unterwegs. Als ein Auto die Gruppe überholen wollte, sei es zur Kollision mit zwei Velofahrern gekommen.

Die beiden verletzten Zweiradfahrer wurden, wie die Polizei weiter mitteilte, mit jeweils einem Rega-Helikopter ins Spital geflogen. Die anderen Velofahrer und die Autoinsassen wurden nicht verletzt. Die Grimselpassstrasse wurde während den Rettungsarbeiten mehrmals kurzzeitig gesperrt.

( SDA / nfe )