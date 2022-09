Einsatz von Spezialeinheit Diamant – Zwei Tote bei Familienstreit in Elsau ZH Bei einem Familienstreit in Elsau ZH sind mehrere Schüsse gefallen. Es sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde schwer verletzt.

Die Zürcher Kantonspolizei rückte am Donnerstagabend mit einem Grossaufgebot nach Elsau ZH aus. (Archivbild) Keystone/Gaetan Bally

Bei einem Familienstreit in einem Haus in Elsau ZH sind am Donnerstagabend zwei Personen getötet worden. Eine weitere Person wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt. In dem Haus waren laut offiziellen Angaben Schüsse gefallen. Die Umstände waren zunächst unklar.

Es habe sich um eine «familiäre Auseinandersetzung» gehandelt, sagte ein Sprecher der Zürcher Kantonspolizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Zur Tat kam es in einem Haus im Ortsteil Schottikon. Zu möglichen Festnahmen machte der Sprecher keine Angaben.

Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Laut des Polizeisprechers stand die Spezialeinheit Diamant im Einsatz. Diese rückt bei besonderen Gefahrenlagen aus. Vor Ort waren zudem ein Rettungshelikopter sowie mehrere Ambulanzen.

Die Polizei werde weitere Informationen zum Vorfall am Freitagmorgen bekannt geben, sagte der Sprecher weiter. Die Polizei war bis in die Nacht mit der Spurensicherung vor Ort beschäftigt.

SDA/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.