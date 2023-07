Flaute bei Bestellungen – Zwei Schweizer Konzerne streichen hunderte Jobs Der Gebäudetechniker Arbonia und der Spinnereimaschinenhersteller Rieter leiden unter Auftragsrückgängen. Beide Firmen wollen jeweils bis zu 600 Arbeitsplätze abbauen.

Es gibt weniger zu tun beim Gebäudetechniker: Mitarbeiter von Arbonia. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Der Bauzulieferer Arbonia leidet unter dem Rückgang der Bautätigkeit in seinen Kernmärkten. Die Guidance für das Gesamtjahr wird nach einem Umsatzeinbruch nun ausgesetzt. Mit tiefen Einschnitten will das Unternehmen Kosten sparen.

So plant Arbonia eine Werkschliessung und einen Personalabbau von bis zu 600 Vollzeitstellen bis Juni 2024, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Abbau finde überwiegend in den deutschen Werken sowie in Belgien statt, wie Arbonia-Sprecherin Fabienne Zürcher dieser Redaktion mitteilt. Die Arbeitsplätze in der Schweiz sind davon nicht betroffen, so Zürcher.

Die Massnahmen sollen zu Einmalkosten von 15 Millionen Franken im Geschäftsjahr 2023 führen. Arbonia erhofft sich dafür danach jährliche Netto-Einsparungen von 10 bis 12 Millionen Franken. Unter anderem soll die Produktion von Designheizkörpern vom belgischen Dilsen ins tschechische Stríbro verlagert werden.

Nebst Entlassungen sollen gruppenweit temporäre und befristete Angestellte nicht mehr weiterbeschäftigt sowie Arbeitszeiten reduziert werden. Laut Zürcher gilt es vor allem, teure Nachtschichten abzubauen.

Baukosten belasten Nachfrage

Diese hatte das Unternehmen einführen müssen, um den hohen Bestellungseingang abzuarbeiten. Noch vor einem Jahr vermeldete Arbonia im Halbjahr einen Umsatzzuwachs von über 7 Prozent. Damals hatten Grosshändler ihre Lager wegen Lieferengpässen nach der Pandemie ausgebaut. Da Arbonia nun wieder schnell liefern könne, sei dies aber nicht mehr nötig.

Nun wird die Bautätigkeit von den historisch hohen Baukosten sowie den gestiegenen Zinsen gebremst. Dies gelte vor allem für Deutschland, die Benelux-Staaten und Osteuropa. Viele Menschen warteten nun aufgrund der höheren Kosten mit dem Bau des Eigenheims noch zu, sagte Zürcher. Im ersten Halbjahr hat Arbonia in der Folge einen Umsatzrückgang von insgesamt 10 Prozent auf rund 570 Millionen Franken erlitten. Die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik setzte 12,1 Prozent weniger um, die Division Türen 6,5 Prozent.

Besser als in Deutschland und Osteuropa läuft es für Arbonia in der Schweiz. Hier betreiben die Ostschweizer nach früheren Verlagerungsrunden noch zwei Produktionsstellen, eine für Spezialtüren und eine für Duschen. «Die Schweiz ist quasi abgekapselt von anderen Märkten», sagte Zürcher. So seien hier die Zinsen nicht ganz so hoch. Auch seien Spezialprodukte weiterhin gefragt, während Standardprodukte für Heizkörper, Türen und Duschen mehr Mühe bekunden.

Prognose für 2023 ausgesetzt

Arbonia rechne zwar damit, dass die Nachfragedelle in den anderen Märkten temporär sei, doch sei es schwierig zu sagen, wann genau die Erholung erfolge, sagte die Arbonia-Sprecherin weiter.

Für das Gesamtjahr traut sich Arbonia daher keine Prognose mehr zu. Zuversichtlich gibt sich das Unternehmen aber, einen deutlich positiven Free Cashflow ausweisen zu können. Auch die Mittelfristziele für 2026 werden bestätigt. Die Nachfrage nach Wohnraum sei langfristig intakt und hoch, dazu käme die aufgestaute ordentliche Neubauaktivität und Bestandesrenovationen sowie zusätzlich energetische Umbauten von Wohnraum zur CO₂-Einsparung.

Auch Rieter plant grösseren Stellenabbau

Der Spinnereimaschinenhersteller Rieter hat im ersten Semester deutlich weniger Aufträge an Land gezogen als im Vorjahreszeitraum. Weil sich keine rasche Erholung abzeichnet, kommt es zu einem grösseren Stellenabbau.

Der Auftragseingang stürzte im ersten Halbjahr um 63 Prozent auf 325 Millionen Franken ab, wie Rieter am Donnerstag mitteilte. Vor allem die Nachfrage nach neuen Maschinen brach ein, während sich das Geschäft mit Komponenten und Ersatzteilen etwas besser hielt.

Bei Rieter läuft es im Moment nicht so gut: Konzernhauptsitz in Winterthur. Foto: Dominic Steinmann (Keystone)

Der Rückgang ist an sich keine Überraschung. Analysten hatten mit einem solchen gerechnet, nachdem im zweiten Halbjahr 2022 das Geschäft stark rückläufig gewesen war. Die nun ausgewiesene Zahl liegt nun aber gleichwohl unter den durchschnittlichen Erwartungen der Experten.

Winterthur und Deutschland betroffen

Nun plant Rieter ein nächstes Sparprogramm. Dank ihm sollen die Kosten um rund 80 Millionen Franken pro Jahr gesenkt werden. Das Programm sieht unter anderem den Abbau von rund 300 Stellen in Overhead-Funktionen vor. Der Abbau soll primär am Standort Winterthur und in Deutschland stattfinden, wie der Kommunikationschef Relindis Wieser dieser Redaktion mitteilt. Die Konsultationsprozesse mit den Arbeitnehmervertretungen sollen laut Wieser zeitnah beginnen.

Weitere Anpassungen in der Grössenordnung von 400 bis 600 Stellen könnten nicht ausgeschlossen werden, so die Mitteilung. Aktuell beschäftigt das Unternehmen weltweit 5555 Mitarbeitende. Wo der Abbau stattfinden soll, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Arealverkauf hilft

Die aktuelle Lage ist für Rieter trotz des Nachfragerückgangs allerdings noch vergleichsweise komfortabel, weil nach wie vor Bestellungen aus Boom-Zeiten abgetragen werden können. Und bei der Abarbeitung dieses Auftragsbestands, der per Mitte Jahr noch immer ein Volumen von rund 1,1 Milliarden aufwies, kommt die Firma gut voran.

Der Umsatz stieg um 22 Prozent auf 758,2 Millionen Franken. Und im Gegensatz zum Vorjahreszeitraum, als beim operativen Gewinn (EBIT) und Reinergebnis die gestiegenen Rohstoff- und Logistikpreise sowie Integrationskosten für rote Zahlen sorgten, arbeitet das Unternehmen derzeit profitabel. Der EBIT kam nun bei 25,2 Millionen zu liegen und der Reingewinn bei 13,3 Millionen.

Auch für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen beim EBIT einen positiven Wert – trotz der hohen Einmalkosten für das angekündigte Sparprogramm. Hier hilft der Verkauf des nicht mehr benötigten Fabrikareals in Winterthur, welcher diese Kennzahl laut den Angaben um 70 bis 75 Millionen nach oben treiben wird.

