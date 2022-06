Schule in Utzenstorf – Zwei neue Häuser gegen die Raumnot Zwei Schulhäuser, zwei Kindergärten, zwei Turnhallen – und doch zu wenig Platz. Zwei Neubauten sollen Abhilfe schaffen. Cornelia Leuenberger

Das Gotthelfschulhaus und der neuere Kindergarten (links) werden weiterhin genutzt. Ganz rechts sollen die neuen Schulbauten entstehen. Foto: Christian Pfander

Lehrplan 21, neue Unterrichtsformen, wachsende Bevölkerung: In vielen Gemeinden läuft derzeit die Schulraumplanung. In Signau etwa hat das Volk am Wochenende über einen 13,6-Millionen-Franken-Kredit für den neuen Campus abgestimmt, in Neuenegg ging es um 18 Millionen für neuen Schulraum.