Zug von Laupen nach Bern – Zwei Männern scheitern bei Raubersuch und flüchten Am Montagabend haben zwei Unbekannte in einem Zug in Richtung Bern versucht, einen Mann zu berauben. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Bahnhof Bern flohen die beiden Männer. (Symbolbild) Foto: Christian Pfander

Am Montagabend fuhr ein Mann kurz nach 22.30 Uhr von Laupen in Richtung Bern, als sich zwei unbekannte Männer zu ihm ins Abteil setzten. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, sprachen ihn die beiden an und packten seinen Rucksack. Als er sich wehrte, kam es zu einem Handgemenge. Andere Bahnreisende eilten dem Opfer zu Hilfe. Als der Zug in den Bahnhof einfuhr, flüchteten die Täter in Richtung Welle 7.

Laut Polizei wurden die beiden Männer als zirka 16 bis 19 Jahre alt beschrieben. Der eine Mann sei 175 bis 185 Zentimeter gross, von schlanker Statur und dunkler Hautfarbe. Er habe eine dunkelblaue Kapuzenjacke, eine helle Trainerhose und eine Umhängetasche getragen. Beim zweiten Täter handle es sich um einen Mann weisser Hautfarbe, der dunkle Kleidung getragen und seine dunklen Haare nach oben gegelt gehabt habe.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Wer Angaben zum Vorfall oder zur Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich unter der +41 31 638 81 11 zu melden – insbesondere auch jene Personen, welche dem Opfer zu Hilfe gekommen waren,

pd/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.