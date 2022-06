An der Fellerstrasse in Bern – Zwei Männer mit einem Messer überfallen Tankstellenshop Am Sonntag haben zwei Unbekannte einen Tankstellenshop in Bern überfallen. Sie konnten mit Beute flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.



Am Sonntagabend haben in Bern zwei Männer einen Tankstellenshop an der Fellerstrasse 28 überfallen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, betraten die zwei Männer nach 18 Uhr den Shop. Einer der beiden trat hinter die Theke, bedrohte einen Angestellten mit einem Messer und verlangte Bargeld. Der zweite Täter stand vor der Theke und nahm ebenfalls Geld aus der Kasse. Verletzt wurde niemand.

Daraufhin flüchteten die Räuber mit der Beute in Richtung Spielplatz Tscharnergut. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, konnte sie aber nicht mehr auffinden.

Ein Täter wird als jüngerer, zirka 180 Zentimeter grosser Mann von schlanker Statur beschrieben. Er trug zum Tatzeitpunkt einen dunklen Traineranzug sowie eine schwarze Sturmhaube. Auch der zweite Täter soll jünger sein, und zirka 170 Zentimeter gross. Er trug schwarze kurze Hosen und weisse Turnschuhe. Weiter war sein Gesicht mit einem schwarzen Tuch, vermutlich einem T-Shirt, verdeckt. Sein Oberkörper war nackt.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zum Raub oder zur Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Bern unter +41 31 638 81 11 zu melden.





PD/ske

