Beide im Spital – Zwei Männer auf Quad bei Sturz in Bigenthal verletzt In Walkringen ist am Freitagabend ein Quad von der Strasse abgekommen. Der Lenker erlitt schwere, der Beifahrer leichte Verletzungen.

Zwei Männer auf einem Quad-Geländefahrzeug sind beim Sturz ihres Gefährts in einen Mistgraben in Bigenthal verletzt worden, darunter der Fahrer schwer. Sie waren aus unbekannten Gründen in einer Rechtskurve von der Strasse abgekommen und einen Hang hinabgestürzt.

Das Duo verunfallte am Freitag gegen 18.50 Uhr, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte. Der Mistgraben war den Angaben zufolge leer. Der Beifahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Beide Männer wurden mit Ambulanzen in ein Spital gebracht. Die Polizei nahm Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls auf.

Gesprächsstoff – der Podcast von Berner Zeitung und «Bund» Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

SDA/mb

Fehler gefunden?Jetzt melden.