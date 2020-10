Länggassquartier – Zwei Männer angegriffen In Bern sind am Mittwochabend kurz nacheinander zwei Männer ausgeraubt worden. In beiden Fällen wurden die Opfer von einer Gruppe junger Männer angegriffen.

Im Länggassquartier sind am Mittwochabend zwei Männer angegriffen worden. Foto: Google Street View

Am Mittwochabend sind in Bern gleich zwei Männer kurz nacheinander angegriffen und ausgeraubt worden. Der Angriff erfolgte in beiden Fällen durch eine Gruppe junger Männer. Die Polizei untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Angriffen besteht.

Der erste Vorfall ereignete sich nach 20.00 Uhr an der Ecke Erlachstrasse/Bühlstrasse im Länggassquartier. Dort sprach eine Gruppe Jugendlicher einen Mann an und verlangte Wertsachen von ihm. Als er die Aufforderung verweigerte, gingen die Jugendlichen auf ihn los. Der Mann fiel nach Polizeiangaben vom Donnerstag zu Boden und wurde leicht verletzt. Das Opfer konnte schliesslich in ein nahes Restaurant flüchten und die Polizei verständigen.

Kurze Zeit später wurde der Polizei ein Raub im Raum Grosse Schanze gemeldet, also nicht weit vom ersten Tatort entfernt. Das Opfer war Richtung Falkenplatz unterwegs, als es ebenfalls von einer Gruppe junger Männer angesprochen und dann tätlich angegangen wurde.

Die Täter behändigten die Wertsachen des Opfers und flüchteten mit der Beute. Der Mann wurde beim Übergriff ebenfalls verletzt. Er ist in Spitalpflege. Die Polizei sucht Zeugen.

SDA