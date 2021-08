Frau Kirchen, Frau Rothenbühler, wenn das Regierungsstatthalteramt in der Stadt Bern zu reden gibt, dann meist wegen der Lärmthematik. Sind die Gesetze nicht mehr zeitgemäss?

Tatjana Rothenbühler (FDP): Ob zeitgemäss oder nicht: Der Statthalter muss sich daran halten. Aber er soll seine Handlungsmöglichkeiten nutzen. Wer in die Stadt zieht, muss je nach Gegend mehr oder weniger Lärm in Kauf nehmen. Ich habe insbesondere nach Corona grosses Verständnis, wenn die Gastronomie Anliegen an den Statthalter heranträgt mit der Bitte, zu prüfen, was innerhalb des gesetzlichen Rahmens machbar ist.

Ladina Kirchen (SP): Die Lärmschutzgesetzgebung mag veraltet sein, sie gilt aber nach wie vor. Das Problem oder vielmehr die Lösung liegt jedoch an einem anderen Ort. Dass sich Bewohnerinnen und Bewohner einer Wohnzone ärgern, wenn der Aussenraum immer stärker genutzt wird, verstehe ich. Deshalb würde ich so früh als möglich meine Hilfestellung anbieten und alle an einen Tisch holen. Es geht darum, zu klären, wer auf welche Weise zu einer Lösung beitragen könnte. Auch die Durchführung eines Pilotprojekts ist eine mögliche Lösung.

Rothenbühler: Es ist von Vorteil, wenn man die Verfahrensbeteiligten früh in die Verhandlungen miteinbezieht.