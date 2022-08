Beim Landeanflug in Nordkalifornien – Zwei Kleinflugzeuge kollidiert – mehrere Tote gemeldet Nach öffentlichen Angaben sind eine einmotorige Cessna 152 und eine zweimotorige Cessna 340 südlich von San Francisco zusammengestossen, als die Piloten sich im Endanflug auf den Watsonville Municipal Airport befanden.



1 / 1 Beim Zusammenstoss habe es mehrere Tote gegeben. Screenshot / City of Watsonville

Beim Zusammenprall von zwei Kleinflugzeugen im US-Bundesstaat Kalifornien sind mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA kollidierten eine Cessna 340 mit zwei Menschen an Bord und eine Cessna 152 mit nur dem Piloten an Bord am Donnerstag beim Landeanflug auf den Flughafen der Stadt Watsonville. Der Zusammenstoss ereignete sich kurz vor 15 Uhr, wie die Stadt Watsonville in einem Tweet mitteilte.



Die FAA machte keine Angaben darüber, ob die drei Menschen an Bord der Flugzeuge bei dem Unglück ums Leben kamen. Die Behörde erklärte lediglich, am Boden sei niemand verletzt worden. Die rund 130 Kilometer südlich von San Francisco gelegene Stadt Watsonville sprach auf ihrer Seite im Onlinenetzwerk Facebook von «mehreren Toten», ohne zunächst nähere Angaben zu machen.



SDA/sys

