Wissenschaftsehrungen in Stockholm – Zwei Frauen erhalten den Nobelpreis für Chemie Die Französin Emmanuelle Charpentier und die Amerikanerin Jennifer A. Doudna heissen die Preisträgerinnen in diesem Jahr. Sie werden für ihre Forschungen in der Entwicklung der Genschere geehrt.

Die beiden Preisträgerinnen werden für ihre Forschungen zur Methoder einer Erbgutveränderung geehrt. Foto: Screenshot Twitter

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an Emmanuelle Charpentier und Jennifer A. Doudna. Die Auszeichnung würdigt ihre Entwicklung einer Methode zur Erbgutveränderung. Das teilte die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit.

Die Französin Charpentier und die US-Amerikanerin Doudna haben die Genschere Crispr-Cas9 entwickelt. Mit dieser lässt sich die DNA von Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen mit extrem hoher Präzision verändern.

Die Genschere hat die molekularen Lebenswissenschaften laut dem Nobelkomitee revolutioniert. Sie eröffnet neue Möglichkeiten für die Pflanzenzüchtung, trägt zu innovativen Krebstherapien bei und könnte den Traum von der Heilung vererbter Krankheiten wahr werden lassen.

Im vergangenen Jahr ging der Nobelpreis für Chemie an John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham und Akira Yoshino für die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien.

Die Nobelpreise sind pro Kategorie mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 1'030'000 Franken) dotiert. Offiziell geehrt werden die Preisträgerinnen und Preisträger am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel. Sie erhalten dann neben dem Preisgeld die berühmte Medaille sowie eine Nobelurkunde.

Der Nobelpreis in dieser vielseitigen Kategorie ging bisher acht Mal an Schweizer, beziehungsweise Schweizer Doppelbürger, das letzte Mal vor drei Jahren. Die seit 1901 verliehenen Nobelpreise in dieser Sparte gingen aber vor allem an amerikanische Forscher. Die erste Auszeichnung erhielt der Niederländer Jacobus van’t Hoff für die Entdeckung von Gesetzen der Osmose.

Am Montag wurden Harvey J. Alter, Michael Houghton und Charles M. Rice mit dem Preis für Medizin geehrt. Die drei Wissenschafter aus Grossbritannien und den USA erhalten die Auszeichnung für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus. Am Dienstag wurden Roger Penrose, Reinhard Genzel und Andrea Ghez mit dem Nobelpreis für Physik für ihre Forschungen rund um das Schwarze Loch ausgezeichnet.

Frauen holen bei den Auszeichnungen auf

Der Nobelpreis gleicht dieses Jahr das Geschlechtsungleichgewicht ein bisschen aus: Nachdem am Dienstag erst zum vierten Mal eine Frau den Physiknobelpreis erhalten hatte, wurde nun am Mittwoch ein Frauenduo ausgezeichnet: Charpentier und Doudna sind die Chemie-Nobelpreisträgerinnen Nummer sechs und sieben.

Von den bis heute 927 Ausgezeichneten sind nun 56 Frauen. Der weibliche Anteil ist damit von 5,75 bis im Jahr 2019 auf aktuell 6 Prozent gestiegen. Und noch stehen die Literatur- und Wirtschafts-Nobelpreise aus.

Bis zu Beginn dieser Nobelpreis-Woche gab es 17 Friedens-, 15 Literatur-, 12 Medizin, 3 Physik-, 5 Chemie- und 2 Wirtschafts-Nobelpreisträgerinnen, wobei Marie Curie den Preis gleich zweimal erhielt, nämlich erst 1903 für Physik und acht Jahre später für Chemie.

SDA/fal