Sweet Home: Ferienwohnungen im Engadin – Zwei Frauen, ein Haus und viel Gemütlichkeit Die Innenarchitektin Madlaina Feuerstein und ihre Tochter Selina haben ein Engadiner Haus renoviert und charmante Wohnungen für sich und Gäste geschaffen. Marianne Kohler Nizamuddin

Alle Fotos: Selina Feuerstein

Viele von Ihnen erinnern sich vielleicht noch an das charmante Bed & Breakfast im Toggenburg, das ich vor etwa drei Jahren hier vorgestellt habe. Die Geschichte wurde nämlich sehr viel gelesen – auch lange nach der Publikation. Die Hausherrin, die Engadiner Innenarchitektin Madlaina Feuerstein, hatte aus einem über 200 Jahre alten Landhaus das Gästehaus «Haus im Glück» erschaffen. Leider überlebte das Bed & Breakfast die Coronakrise nicht. Doch Madlaina liess sich nicht unterkriegen. Sie suchte nach einem neuen Projekt und fand ein schönes Haus im Engadin. Dieses hat sie mit einem kleinen Budget, ihrer Tochter Selina und mit viel eigenem Einsatz renoviert. Das Resultat sind drei schöne, gemütliche Wohnungen: Zwei Ferienwohnungen, die man mieten kann, und ein Zuhause für die beiden Frauen.

Madlaina hat für Ihr neues Projekt ihre Tochter Selina mit ins Boot geholt. Selina Feuerstein ist Fotografin und teilt die Liebe ihrer Mutter zur wilden Natur und zu Häusern mit Geschichte. So übernahm Selina die obere Ferienwohnung und Madlaina die untere. Beide gestalteten und renovierten ihre Reiche in Eigenregie, arbeiteten aber natürlich auch intensiv zusammen. So bekam die Tochter von der Mutter viel professionelles Know-how für den Umbau, dafür kümmerte sich Selina ums Konzept, kreierte den Namen des Hauses «Chara Chasa», was liebes Haus heisst, und brachte viele Ideen ein. So wird sie zum Beispiel Fotoexkursionen durchführen und kulturelle Anlässe planen.

Vom «Haus im Glück» im Toggenburg nahm Madlaina alle Möbel mit. Zudem fand sie im neuen Haus viele zurückgelassene Möbel vor. «Natürlich war auch Unbrauchbares dabei, wie unattraktive 80er-Jahre-Stücke, aber es hatte viele hübsche alte Möbel und kleine Dinge, die nun im Haus weiterleben.» Zudem mussten die Frauen die Wohnräume zuerst leer räumen, bevor sie mit der Arbeit und der Neugestaltung beginnen konnten.

Für die Einrichtung hat Madlaina dann alle brauchbaren Möbelstücke zusammengestellt, sodass ein Fundus entstand, aus dem sich Mutter und Tochter für die Einrichtung bedienten. Selina, deren Hauptwohnsitz in Zürich ist, schleppte zudem bei jeder Reise ins Engadin noch neue Flohmarktstücke an – und das im Zug, wie die Mutter betonte.

Madlaina, was ist für dich beim Gestalten und Einrichten von Räumen am wichtigsten? Ganz klar die Stimmung! Dabei helfen Licht, edle Materialien, liebevolle Details und Persönliches.

Was magst du an alten Häusern und deren Renovation? Dass die Häuser sehr viel Eigenleben haben, nie perfekt sind und dass man Sie sozusagen auf den Knien erobern muss. Durch die harte Arbeit lernt man jeden kleinen Riss kennen und macht sich das Haus langsam zu eigen.

Es dauerte ein gutes Jahr, bis das Haus fertig renoviert war und die Einrichtung langsam zu dem gewachsen ist, was sich Madlaina und Selina vorstellten. So haben sie die Webseite und das Instagramkonto erst gerade aufgeschaltet und die ersten Gäste waren erst mal Freunde.

Zum Haus gehört ein riesiger Garten. «Das Gras mäht ein Bauer aus der Nachbarschaft und nutzt es als Heu. Es hat auch 19 Mirabellenbäume, die bald erntereif sind», lacht Madlaina, der es bestimmt nie langweilig sein wird in ihrem neuen Engadiner Heimatdorf Martina. Sie erzählt, dass auch der vorherige Besitzer regelmässig zu Besuch kommt, mit Rat und Tat im Garten hilft und ihren Schoggikuchen geniesst. Eines Tages wollen die beiden Frauen auch Tiere, wie sie mir vorschwärmen; Selina wünscht sich zwei Ziegen und Madlaina zwei Pferde. An Plänen und Ideen fehlt es den beiden auf jeden Fall nicht.

Auch ein Heustall gehört zum Haus. Diese nenne man hier «Tablà» verrät Madlaina. «Vielleicht nutzen wir ihn eines Tages für kulturelle Events wie Lesungen oder Ausstellungen. Momentan ist er noch Lagerraum.»

Im obersten Stockwerk befindet sich die Ferienwohnung, die Selina heisst und von Selina gestaltet und renoviert wurde. «Es war fantastisch, freie Hand zu haben und selber Hand anzulegen. Das kleine Budget war zwar eine Herausforderung, hat aber auch zu kreativen Lösungen geführt.»

Es lohnt sich, auf dem Instagramaccount den Umbau in den Stories nachzuverfolgen. Da entdeckt man, wie die Küche oder das Bad vorher ausgesehen haben und wie Selina mithilfe von Freunden arbeitete. Bei der Küche hat ein Freund geholfen, der Schreiner und Designer ist. Beim Badverputz konnte sie sich einen Handwerker bloss für einen Tag leisten, dabei hat er ihr gelehrt, wie es geht, und sie hat dann alles alleine fertiggestellt.

Selina, was war dir wichtig bei der Gestaltung von deinem Reich? Mit natürlichen Materialien zu arbeiten und mit viel Handwerkskunst Frische und Komfort in die Räume zu zaubern. Ich habe zum Beispiel auch Farben nach den Steinen der umliegenden Natur nachmischen lassen.

Welche der Handwerksarbeiten, die du ausgeführt hast, hat dich besonders fasziniert? Der Tadelaktverputz, den ich im Badezimmer eingesetzt habe. Das ist ein traditioneller marokkanischer, wasserfester Kalkverputz. Die letzte Schicht wird mit einem Halbedelstein verdichtet und poliert, bis der Untergrund eine glatte Oberfläche und einen feinen Glanz aufweist.

Findet man sonst noch marokkanische Einflüsse in der Wohnung? Ja, ich habe Kelimteppiche ausgelegt und orientalische Details gestaltet. Sie passen sehr schön in das elegante Engadiner Haus und unterstützen die warme Wohnlichkeit, die in allen unseren Wohnungen wichtig ist.

Im Wohnzimmer findet man einen dieser schönen Kelimteppiche. Er wird unterstützt von Textilien und marokkanischen Beistelltischchen.

Grosse Betten, edle Bettwäsche und Kunst vereinen sich zu einem eleganten Stil, der den warmen holzverkleideten Engadiner Räumen eine entspannte Modernität verleiht.

Das Haus «Chara Chasa» befindet sich im Unterengadiner Dorf Martina, direkt am Inn beim Grenzübergang zu Österreich. Vier Kilometer südlich liegt der «Dreiländergrenzstein», das Dreiländereck zwischen der Schweiz, Österreich und Italien. Buchen können Sie die Ferienwohnungen über die Website Chara Chasa.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

