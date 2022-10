Verkehrsunfall in Bern – Zwei Frauen bei Unfall verletzt Am Sonntagnachmittag sind auf der Seftigenstrasse in Bern zwei Autos zusammengestossen. Zwei Frauen wurden verletzt. pd/tag

Auf der Seftigenstrasse in Bern kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall. Gemäss bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Auto kurz vor 13.30 Uhr auf der Seftigenstrasse von Wabern in Richtung Bümpliz. Ein weiteres Auto fuhr auf der Monbijoustrasse und wollte in die Seftigenstrasse einbiegen. An der Kreuzung der beiden Strassen kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Warum die beiden Autos miteinander kollidierten, ist noch unklar.



Zwei Ambulanzteams betreuten die Verunfallten medizinisch. Eine Frau in dem auf der Seftigenstrasse fahrenden Fahrzeug wurde verletzt. Eine weitere Frau im zweiten beteiligten Fahrzeug wurde leicht verletzt. Beide Frauen wurden mit Ambulanzen ins Spital gebracht.



Der Verkehr auf dem betroffenen Abschnitt der Seftigenstrasse wurde für rund eine Stunde wechselseitig geregelt. Die Kantonspolizei Bern hat eine Untersuchung eingeleitet.



