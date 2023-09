Zwei Explosionen in Bremgarten – Drei Männer sprengen Bancomaten und flüchten mit Beute Unbekannte haben in der Nacht auf Montag einen Geldautomaten in Bremgarten gesprengt. Wie viel Geld sie erbeuteten, ist nicht bekannt.

Am Montagmorgen sind die Folgen der Sprengung bei der Migros-Filiale noch deutlich zu sehen. Foto: Beat Mathys

In der Nacht auf Montag gegen 2.35 Uhr knallte es im Bereich des Kalchacker-Märit in Bremgarten zweimal gewaltig. Die Polizei erhielt mehrere entsprechende Meldungen, in welchen auch von flüchtenden Personen die Rede war, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Sofort rückten Patrouillen aus, aber beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Unbekannten bereits über alle Berge und der Geldautomat an der Freudenreichstrasse aufgesprengt und komplett zerstört worden. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Wie viel Geld die Diebe erbeuteten, ist nicht bekannt.

Die Fahndungsmassnahmen und Ermittlungen laufen. Die Polizei sucht laut Mitteilungen nach drei dunkel gekleideten Männern. Sie dürften den Automaten aufgesprengt und danach mit der Beute in einem Fahrzeug die Flucht ergriffen haben. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Geldautomatensprengungen haben in der Schweiz in den letzten Jahren stark zugenommen. Die Unbekannten schlagen meist mitten in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden zu. Schweizweit gab es 2022 mehrere Dutzend Fälle.

SDA/ske

