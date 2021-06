Nach Unwettern im Berner Oberland – Zwei Erdrutsche behindern Bahnverkehr Zwei Erdrutsche haben am Thuner- und Brienzersee am Donnerstag den Bahnverkehr behindert. Wann die Züge wieder normal rollt, war am frühen Abend noch unklar.

Die beiden Erdrutsche gingen zwischen Spiez und Interlaken sowie zwischen Ober- und Niederried nieder und sorgten für Zugausfälle und Verspätungen, wie die SBB auf ihrer Internetseite mitteilte.

Am späteren Donnerstagnachmittag zogen erneut Gewitter auf und es begann stellenweise zu regnen, unter anderem in der Stadt Bern.

Bereits am Mittwochabend waren heftige Gewitter über den Kanton Bern gezogen. Bei der Berner Kantonspolizei gingen gegen 800 Meldungen ein, wie diese am Donnerstag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die häufigsten Probleme waren Wassereinbrüche in Gebäude, überlaufende Bäche oder Verkehrsbehinderungen. Mancherorts gab es überschwemmte Strassen und Plätze. Zum Beispiel in Herzogenbuchsee, Burgdorf oder Sonceboz-Sombeval wurden Unterführungen und Teile von Bahnhöfen überschwemmt. Weiter wurden der Polizei auch mehrere Erdrutsche gemeldet. Stark betroffen waren der Berner Jura und der Oberaargau. Die Schüss, die Birs und weitere kleine Wasserläufe traten über die Ufer. An einigen Stellen gelangte Öl in die Gewässer.

Die Gewitter beeinträchtigten auch den Verkehr, was am Donnerstag noch spürbar war. Betroffen sind unter anderem die Bahnstrecken zwischen Moutier und Crémines sowie zwischen Péry-Reuchenette und Courtelary. Eine Kantonsstrasse in Sorvilier sowie die Hauptstrasse in Uetendorf mussten wegen Erdrutschen, Teile der A16 «Transjurane» aufgrund starken Hagels vorübergehend gesperrt werden. Auf dieser Autobahn durch den Berner Jura waren Autos mehrere Stunden blockiert. Auch hier dauern die Sperrungen teils nach wie vor an.

