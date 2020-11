Mobilität in der Stadt Bern – Zwei E-Trottinett-Verleiher erhalten eine Bewilligung Aus fünf Anbietern hat die Stadt Bern zwei ausgewählt. Diese dürfen nun einen E-Trottinett-Verleih aufziehen. Auflagen sollen «gravierende Probleme» verhindern. pd/db

Ein Trottinett der Firma VOI. VOI ist eines der beiden Unternehmen, das von der Stadt Bern eine Betriebsbewilligung erhalten hat. zvg

Zwei Anbieter erhalten von der Stadt Bern eine Bewilligung, um E-Trottinette verleihen zu dürfen. Dies teilte die Stadt am Mittwoch mit. Es sind die Firmen VOI und TIER. Die Bewilligungen gelten für ein Jahr, mit Option auf Verlängerung um weitere zwei Jahre. Beide Firmen erfüllten die Auflagen, welche der Gemeinderat für einen Betrieb gemacht hat, heisst es in der Mitteilung.

Als Ergänzung des Mobilitätsangebotes in der Stadt Bern will der Gemeinderat in der Stadt Bern auch E-Trottinett-Verleihe zulassen. Die Stadt hat deshalb ein Bewilligungsverfahren durchgeführt, in dem alle interessierten Anbieter ein Angebot einreichen konnten. Gestützt auf dieses Verfahren haben die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS) und das Polizeiinspektorat nun den Firmen VOI und TIER je eine Bewilligung erteilt. Insgesamt waren fünf Gesuche eingegangen.

Es besteht eine Wegräumpflicht

Beide Anbieter haben gemäss Mitteilung Systeme, die nicht auf fixe Verleihstationen angewiesen sind. Bei der Prüfung der Bewerbungen sei die Direktion TVS zum Schluss gekommen, dass die Unternehmen VOI und TIER über das nötige Knowhow verfügten. Sie seien unter anderem in den Städten Zürich, Basel und Winterthur präsent. Zugelassen wird in Bern zunächst eine Flotte von insgesamt 250 E-Trottinetten. Die Bewilligung gilt für ein Jahr und kann um weitere zwei Jahre verlängert werden. Der Start soll im Winter 2020/21 erfolgen.

2017 drängten internationale E-Trottinett-Verleiher in europäischen Städten mit einer Grosszahl von E-Trottinetten auf den Markt. Das führte teilweise zu «gravierenden Problemen» im öffentlichen Raum, wie die Stadt in ihrer Mittelung schreibt. Die Bewilligungen an VOI und TIER enthielten deshalb «klare Vorgaben, die problematische Entwicklungen verhindern sollen». So sei etwa die Nutzung von öffentlichen Veloabstellflächen beschränkt. Weiter bestehe eine Wegräumpflicht bei falsch parkierten E-Trottinetten. Und schliesslich seien Zonen definiert worden, in denen diese Fahrzeuge nicht benutzt werden dürfen.