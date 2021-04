Gehege in Baden-Württemberg – Zwei Dutzend Affen büxen aus deutschem Tierpark aus Mitarbeiter des Geheges haben erfolglos versucht, die Tiere einzufangen. Gemäss der Polizei sind sie ungefährlich und ängstlich.

Die Affen sind los in Löffingen: Die Beamten bitten darum, die ausgerissenen Tiere nicht zu füttern. Foto: Screenshot Twitter Polizei Freiburg i. B.

Rund zwei Dutzend Affen büxten am Donnerstag aus ihrem Gehege in einem Tierpark in Baden-Württemberg aus. Ersten Erkenntnissen zufolge konnten die Tiere offenbar aufgrund von Bauarbeiten unbemerkt ihr Gehege in Löffingen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald verlassen, wie die Polizei Freiburg mitteilte.

Die 20 bis 25 Tiere waren im Rudel unterwegs. Mitarbeiter versuchten zunächst erfolglos, die Tiere wieder einzufangen.

Nach Angaben der Polizei gelten die Affen als ungefährlich und ängstlich. Die Beamten baten darum, die Tiere nicht anzusprechen, zu füttern oder einzufangen.

Sda/fal

