Gastronomie im Oberaargau – Zwei Dorftreffpunkte bleiben erhalten Sowohl im Kreuz Obersteckholz als auch im Sternen Thörigen nimmt kurzum ein neuer Pächter den Betrieb auf. Kathrin Holzer

Das Kreuz in Obersteckholz verliert seinen Pächter. Doch schon Anfang Dezember geht das einzige Restaurant im Dorf wieder auf. Foto: Adrian Moser

Es ist seit Jahren schon der einzige Treffpunkt, der den Obersteckholzerinnen und Obersteckholzern geblieben ist. Für manch einen und eine wäre es daher ein umso herberer Verlust, würde mit dem Kreuz plötzlich auch das letzte verbliebene Restaurant im Dorf verschwinden. Denn tatsächlich wird der aktuelle Pächter das Kreuz nach knapp anderthalb Jahren Ende Oktober verlassen.

Wie Inhaber Markus Bösiger erklärt, wird der Landgasthof aber nur gerade einen Monat geschlossen sein. Schon per 1. Dezember übernimmt mit Ahmet Tahtaci ein neuer Pächter. Der 35-Jährige, früher schon beim Bützberg Express in der Oberaargauer Gastroszene unterwegs, ist heute Inhaber und Koch im Restaurant Zur unteren Säge in Vordemwald. Dort werde er auch weiterhin primär wirten, sagt Tahtaci.