Die OL-Familie Hubmann – Zwei Brüder laufen um ihre Gold-Vision Am Schlusstag der OL-Weltmeisterschaften in Flims-Laax versuchen die Geschwister Daniel und Martin Hubmann in der Staffel eine besondere Geschichte schreiben. Jörg Greb

Bereits achtfacher Weltmeister: Daniel ist der älteste der drei Hubmann-Brüder. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Zuerst war es eine Vision. Beat Hubmann, der mittlere der drei Hubmann-Brüder aus dem thurgauischen Eschlikon, erinnert sich: «Wir träumten einst davon, zu dritt eine WM-Staffel zu laufen». Vor 15 Jahren war das. «Das war aber nicht realistisch», erklärt Beat, einst Mitglied des Junioren-Nationalkaders. Selbstkritisch sagt er: «Es lag an mir. Ich war zu wenig talentiert, mental nicht auf dem nötigen Level und physisch limitiert.»

Beat Hubmann kam 1987 zur Welt, vier Jahre zuvor Daniel, zwei Jahre später Martin. Während Daniel und Martin auf höchstem Level laufen, ist Beat heute als Nachwuchstrainer engagiert. Dabei arbeitet er auch mit seinen beiden Cousinen Lisa und Nina Hubmann, den Junioren-WM-Teilnehmerinnen der letzten Woche. Zur Elite-WM sagt er: «Die Rennen in Flims-Laax begeistern.» Und am Sonntag fiebert er bei der Staffel nicht nur mit seinen Brüdern mit. Beat Hubmann hat eine besondere Aufgabe: Er koordiniert den Hubmann-Fanclub, der das Schweizer Staffel-Trio lautstark unterstützen soll.

Daniel, der mit Abstand erfolgreichste der drei Hubmanns

Startläufer Daniel und Martin Hubmann – er bestreitet den zweiten Abschnitt – gelten zusammen mit Matthias Kyburz als Mitfavoriten. Für Daniel, den achtfachen Weltmeister, sechsfachen Weltcup-Gesamtsieger und damit einen der erfolgreichsten Orientierungsläufer, ist die Vorfreude diesmal speziell. «Ich will mit Martin und Matthias vor dem Heimpublikum eine Topleistung zeigen, dies habe ich schon lange in meinem Kopf», sagt der bereits 40-Jährige.

Um eine Staffel-Premiere der Hubmann-Brüder auf höchster Stufe handelt es sich allerdings nicht. Bereits 2019, an der WM in Norwegen, gehörten beide zum Team. Allerdings ist jenes Staffel-Rennen für beide nicht in sehr guter Erinnerung geblieben. Martin «rutschte» ins Team, weil Matthias Kyburz kurzfristig verletzt ausgefallen war. «Der sechste Rang war eine Enttäuschung», erinnert sich Daniel Hubmann.

«Während mein älterer Bruder dem Erfolg alles unterordnet und sich völlig fokussiert, ist Martin der Sensible, bei dem viel zusammenpassen muss für eine optimale Leistung.» Beat Hubmann

Das soll nun anders werden. Eine WM-Medaille ist das klar formulierte Ziel. Und zumindest in den Köpfen glänzt diese sogar golden. Kommt hinzu, dass es sich um eine Heim-WM handelt – «das setzt besondere Energien frei», wie Daniel Hubmann sagt. Auch, weil es sich für ihn um eine lang ersehnte Premiere handelt: 2003 in Rapperswil-Jona war er noch zu jung. 2012 in Lausanne fehlte er wegen eines Achillessehnenrisses.

Ein Trio mit grossen charakterlichen Unterschieden

«Dani war immer unser Vorbild, ihm haben wir beide stets nachgeeifert», sagen Martin und Beat zur sportlichen Hierarchie in der OL-Familie. Und Beat Hubmann bringt eine weitere Besonderheit ins Spiel. «Chlöde und Tinu», so werden sie in OL-Kreisen gerufen, seien charakterlich völlig unterschiedlich. Er differenziert: «Während mein älterer Bruder dem Erfolg alles unterordnet und sich völlig fokussiert, ist Martin der Sensible, bei dem viel zusammenpassen muss für eine optimale Leistung.» Eine Gemeinsamkeit aber treibt sie an: «Beide sind Wettkampftypen.»

Hat sportlich zu seinem ältesten Bruder aufgeschlossen, musste aber dennoch eine Enttäuschung verkraften: Martin Hubmann beendete den Mitteldistanzfinal auf dem 27. Platz. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)



Rein sportlich hat Martin Hubmann in den letzten beiden Jahren die Lücke weitgehend geschlossen. An den selektionsrelevanten Testläufen schnitt er gar besser ab als der älteste Bruder. Das gab den Ausschlag für seine Staffel-Nomination. Und sorgte auch dafür, dass sich der so erfolgsverwöhnte älteste der «Hubmänner» über die Mitteldistanz nur mit der Ersatzrolle hatte abfinden müssen. «Ich wäre an der WM gerne alle drei Rennen gelaufen», verhehlt Daniel Hubmann seine Enttäuschung nicht.

Doch so sehr die Nichtnomination «schmerzte», Daniel Hubmann sah auch den Vorteil für die Staffel. Er wird ausgeruhter an den Start gehen. Und deshalb ist sein Denken seit dem Langdistanz-Rennen – beim viertletzten Posten noch auf Bronzekurs liegend, wurde er am Ende nur Sechster – auf die Staffel gerichtet: «Es wäre eine berührende und wunderschöne Geschichte, wenn ich als Startläufer und Martin als zweiter Läufer eine gute Ausgangslage für Matthias Kyburz schaffen könnten, damit dieser den erhoffen Gold-Lauf vollenden kann.»

