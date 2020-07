Naturwein-Trend – Zwei Berner Weinhändler eröffnen Lokal am Eigerplatz Die beiden Naturwein-Spezialisten Martin Helfer und Sascha Pauli tun sich zusammen und nehmen Anfang August die Weinhandlung Trallala in Betrieb. Adrian Hopf-Sulc

Martin Helfer (links) und Sascha Pauli legen ihr Geschäft zusammen. Foto: zvg

Die beiden Männer sind Experten für Weine, über die manche die Nase rümpfen. Denn Naturweine sind genau das Gegenteil eines Amarones oder eines Barolos: Manchmal sind sie trüb, manchmal schmecken sie wie saurer Most, manchmal sind sie weder rot noch weiss, sondern orange. Doch die oft nach biodynamischen Grundsätzen hergestellten Weine haben auch in Bern eine wachsende Anhängerschaft.

Martin Helfer handelte bisher unter dem Namen Weinkultur Bern mit Naturweinen, Sascha Pauli mit seiner Firma namens Urban und ich. Gemeinsam mit Remo Gygax und Marco Belz betreiben sie seit letztem Jahr im Wylerbad die Weinbar Trallala. Nun folgt der nächste Schritt: Helfer und Pauli legen ihre Weinhandlungen zusammen. Unter dem Namen Trallala führen die beiden zusammen mit Gygax und Belz ab 7. August nun erstmals ein Ladengeschäft.

Essen aus den Restaurants nebenan

Das Lokal befindet sich am Philosophenweg, gleich um die Ecke der kleinen Gastro-Meile am Eigerplatz. Sobald die Gastgewerbebewilligung vorliegt, sollen auch in der Weinhandlung Trallala Gäste bewirtet werden – mit Naturwein aus dem Laden und mit Speisen aus den benachbarten Restaurants, wie Martin Helfer dem «Bund» sagt.

Im seit einigen Monaten leer stehenden Ladenlokal befand sich zuvor der Coiffeursalon Adelheid. Derzeit werden die Räumlichkeiten zur Weinhandlung umgebaut. Diese wird künftig jeweils von Mittwoch bis Samstag geöffnet haben.