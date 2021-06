Leck in der Leitung – Zwei Berner Dörfer nach Gewitter ohne Trinkwasser In den Berner Dörfern Mühlethurnen und Lohnstorf gab es gestern Abend kein Trinkwasser. Grund war ein Leck in der Leitung.

In der Berner Gemeinde Thurnen mussten am Montagabend die Haushalte von rund 1800 Einwohnern zeitweise von der Trinkwasserversorgung getrennt werden. (Symbolbild) Foto: Christian Beutler (Keystone)

In der Berner Gemeinde Thurnen mussten am Montagabend die Haushalte von rund 1800 Einwohnern zeitweise von der Trinkwasserversorgung getrennt werden. Dies, weil ein grosses Leck an der Haupt-Trinkwasserleitung festgestellt wurde.

Wie der zuständige Gemeinderat Urs Haslebacher auf Anfrage zu einer Meldung von Alertswiss und der Gemeinde-Homepage sagte, ist aber offen, ob das Leck im Zusammenhang mit dem Gewitter steht. Längere Zeit suchten die Behörden nach dem Leck, gefunden wurde es aber nicht.

Im Verlauf des Abends sollten deshalb nach und nach alle Quartiere vom Netz genommen und dann wieder angeschlossen werden. So wollten die Behörden das Leck orten. Betroffen waren die Dörfer Mühlethurnen und Lohnstorf. Das Problem trat laut Haslebacher kurz nach Ende eines starken Gewitters auf.

SDA/zec

Fehler gefunden?Jetzt melden.