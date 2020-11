Unfall bei Spiez – Zwei Autofahrer im Berner Oberland verletzt Auf der Hauptstrasse in Mülenen in der Gemeinde Aeschi bei Spiez kam es zur Kollision.

Beide Autofahrer wurden ins Spital gebracht. Foto: Bruno Petroni

Zwei Autofahrer sind am Montagmorgen bei der Kollision ihrer Fahrzeuge in der Nähe von Spiez verletzt worden. Sie mussten ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Zum Unfall kam es demnach auf der Hauptstrasse in Mülenen (Gemeinde Aeschi bei Spiez). Der eine Autolenker wollte von der Aeschistrasse auf die Hauptstrasse abbiegen. Dort kam es aus unklarem Grund zur Kollision mit einem Auto, das von Frutigen her in Richtung Spiez unterwegs war.

SDA