Unfall in Grosshöchstetten – Zwei Autofahrer bei Kollision verletzt Am Dienstagabend sind in Grosshöchstetten zwei Autos zusammengestossen. Beide Lenker mussten ins Spital gebracht werden.

Bei der Kollision zweier Autos in Grosshöchstetten sind am Dienstagabend die beiden Lenker verletzt worden. Sie wurden ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte.

Sie klärt den genauen Unfallhergang ab. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der eine Autofahrer auf dem Weg in Richtung Biglen auf die Gegenfahrbahn geraten und seitlich-frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.

Das in Richtung Biglen fahrende Auto geriet daraufhin ab der Strasse und kam schliesslich im Bahntrasse zum Stillstand. Das entgegenkommende Fahrzeug landete in einer gegenüberliegenden Wiese. Beide Autos erlitten Totalschaden und mussten mit einem Kran geborgen und abgeschleppt werden.

Der betreffende Strassenabschnitt war während zwei Stunden komplett gesperrt. Auf der Bahnlinie verkehrten die Züge vorübergehend auf Sicht.

SDA/flo

Fehler gefunden?Jetzt melden.