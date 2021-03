Zweites Storchenpaar in Bern – Zuwachs auf dem Dach des Pferdezentrums Extra für rückkehrende Berner Jungstörche wurde beim nationalen Pferdezentrum ein zweites Nest angebracht. Doch nun hat sich ein Storch aus Rapperswil dort niedergelassen.

Vor einer Woche angekommen: Das zweite Storchenpaar auf dem Dach des Pferdezentrums. Foto: Nationales Pferdezentrum

Seit gut einer Woche nistet ein zweites Storchenpaar auf dem Dach des nationalen Pferdezentrums im Berner Wankdorf. Anfangs war unklar, ob die beiden nur beim Durchflug die Umgebung auskundschaften oder ob sie gekommen sind, um zu bleiben, erzählt Salome Wägeli, Betriebsleiterin des Nationalen Pferdezentrums. Doch nun scheinen sich die Vögel niedergelassen zu haben. Sie hätten angefangen, freudig Zweige zu sammeln, um ihr Nest auszubessern, so Wägeli weiter.

Das zweite Nest wurde vor einem Jahr auf dem Dach des Pferdezentrums angebracht. Betriebsleiterin Wägeli habe sich dazu entschieden, um auf allfällige rückkehrende Jungvögel vorbereitet zu sein. Denn Jungvögel kehren in der Regel nach drei bis fünf Jahren an ihre Brutstätte zurück, um eigenen Nachwuchs grosszuziehen. Als diesen März tatsächlich ein Storchenpaar das Nest belegte, war die Hoffnung gross, dass es sich dabei um Berner Jungstörche handle, so Wägeli.

Bei den Neuankömmlingen handelt es sich nun aber um Störche aus anderen Gebieten: «Einer der beiden Störche ist ein wilder Storch aus dem sankt-gallischen Rapperswil», erklärt Livio Rey von der Vogelwarte Sempach. Anhand der Nummer auf dem Ring konnte seine Herkunft herausgefunden werden. Woher unberingte Störche stammen, sei unmöglich ausfindig zu machen, sagt Rey. Da die Berner Störche auf dem Pferdezentrum aber beringt werden, handle es sich bei dem unberingten Begleiter des Storches aus Rapperswil wohl aber nicht um einen Berner Storch.

sab