Bierverbot in den Stadien – Zuschauer sitzen an Fussball-WM in Katar auf dem Trockenen Wie aus informierten Kreisen am Samstag verlautete, soll Bier nach den Plänen des Weltfussballverbandes Fifa lediglich an Ständen ausserhalb der Stadien verkauft werden.

Während der Fussball-WM in Katar wird es keinen Bierverkauf in den Stadien geben. Diese Stände sollen aber 30 Minuten vor Beginn der Spiele schliessen. Nach den Spielen sollen sie diesen Angaben zufolge wieder öffnen, dies aber nur für kurze Zeit.

Auch der Konsum von alkoholischem Bier in den Stadien soll dieser Quelle zufolge während der Spiele verboten sein. Der Bierverkauf und -konsum während der Weltmeisterschaft ist für die Fifa eine hochsensible Angelegenheit, da der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit in dem konservativ-muslimischen Katar generell verboten ist. Deswegen hatte die Fifa seit Monaten Gespräche mit den Behörden des Golfstaats über das Thema geführt. Zu den wichtigsten Sponsoren der Fifa gehört eine US-Brauerei.

Bier im «Umkreis des Stadions»

Ein Fifa-Sprecher teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, es solle jenen entgegengekommen werden, «die ein alkoholisches Getränk geniessen möchten und dabei die örtliche Kultur respektieren». Besitzer von Tickets sollten Bier im «Umkreis des Stadions» vor dem Anpfiff und nach dem Abpfiff kaufen können. Zu dem Zeitrahmen für den Bierverkauf machte der Fifa-Sprecher keine Angaben. Innerhalb der Stadien soll nach seinen Angaben nur alkoholfreies Bier angeboten werden. Die Fussball-WM findet vom 20. November bis 18. Dezember statt.

Alkohol ist in Katar zwar nicht wie im benachbarten Saudi-Arabien verboten. Er wird aber nur in etwa 35 internationalen Hotels und Restaurants angeboten. In Katar lebende Ausländer können Alkohol zudem in staatlichen Läden kaufen.

