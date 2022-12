Tagestipp: Berner Kammerchor – Zusammenspannen für Bachs Grosswerk Der Berner Kammerchor feiert sein 80-Jahr-Jubiläum nach, das sich im 2020 ereignet hatte. Für die h-Moll-Messe von Bach holt er sich Verstärkung.

Ein Jubiläum soll gebührend gefeiert werden: Der Berner Kammerchor singt Bachs h-Moll-Messe. Foto: zvg

Die h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach ist das letzte grosse Vokalwerk des Komponisten. Sie sprengt jeden Rahmen der kirchlichen Liturgie und wurde jahrzehntelang nur in Fragmenten aufgeführt. In den letzten Jahrzehnten mauserte sie sich zum meistgesungenen Grosswerk von Bach, ihr Manuskript wurde 2015 zum Unesco-Weltdokumentenerbe ernannt. Für ein Jubiläum gut genug, sagt sich der Berner Kammerchor: Mit der h-Moll-Messe feiert der Chor nachträglich sein 80-Jahr-Jubiläum. Um dem Werk auch in der geforderten Besetzung gerecht zu werden, holt sich der Chor Verstärkung. Mitglieder des Ensembles Solomon’s Knot übernehmen Ripienochöre und Soli, Bern Consort verstärkt die Chorpartien. Die Leitung übernimmt Jörg Ritter. (mar)

