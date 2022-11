Berner Kultband aus den 80ern – Der Olmo-Gründer trägt wieder Schulterpolster Vor 33 Jahren sang der Selfmade-Geschäftsmann Francis Foss Pauchard zum letzten Mal. Jetzt reaktiviert er seine Achtziger-Band Starter, angefeuert von zwei jüngeren Eighties-Fans. Samuel Mumenthaler

Strictly Eighties – Starter 2022: Stephan Moser, Francis Foss Pauchard, Olivier Georges (von links). Foto: Thilo Larsson

«In den Achtzigerjahren trug ich einen Monat lang nur Schwarz und Orange», erinnert sich Francis Foss Pauchard. «Schwarzes Sakko, schwarzes Hemd, eine dünne orangefarbene Lederkrawatte, fluoreszierende orange Socken, die Haare schwarz und orange gefärbt. So fuhr ich mit dem Matte-Lift in die Stadt hinauf. Dort sprach mich eine alte Frau an: ‹Warum machet dir das?› Ich war sprachlos. Ja, warum eigentlich?»