Reaktorkatastrophe Fukushima – Zurück in die Geisterstadt Nach der Atomkatastrophe von Fukushima verfiel das Städtchen Futaba. Zwölf Jahre später kehren die ersten Anwohner zurück. Besuch in einem Ort, wo unter Unkraut zarte Hoffnungen wachsen. Thomas Hahn Futuba

Von einigen Mauern leuchten Porträts von Menschen aus Futaba. Das Kunstprojekt hat der einheimische Koch Joe Takasaki mit einem Graffiti-Unternehmer umgesetzt. Foto: Tomohiro Ohsumi (Getty Images)

Vor der Katastrophe dachte Yasuharu Hashimoto, dass das Leben in Futaba immer so weitergehen würde, wie er es kannte. Er arbeitete damals schon seit zwölf Jahren als Gemeindebeamter im Rathaus. Mit seiner Frau und den Kindern wohnte er in dem Haus, das sie nicht weit von dem seiner Eltern gebaut hatten. Das Meer war nah, es gab Geschäfte, Restaurants, ein Spital. Das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi des Energieunternehmens Tepco an der Küste, vier Kilometer vom Ortskern entfernt, verhiess Arbeitsplätze und Wohlstand für immer. «Mir fehlte hier nichts», sagt Yasuharu Hashimoto. Seine Tochter besuchte dieselbe Primarschule, die er schon als Kind besucht hatte, sie würde später auch seine alte Mittelschule besuchen, dann seine Oberschule. «Meine Vorstellung war, dass wir bleiben.»