Drohende Ölkatastrophe im Roten Meer – Zur Rettung von Öltanker «Safer» fehlen 20 Millionen Dollar An Bord des maroden Lagerschiffs befindet sich fast viermal so viel Öl, wie aus dem Tanker Exxon Valdez auslief. Sollte «Safer» zerbrechen, wäre auch der Suezkanal beeinträchtigt.

Der Öltanker befindet sich vor dem Hafen von Ras Issa in Jemen. Die Huthi-Rebellen blockieren derzeit den Zugang zum Schiff, das zu zerbrechen droht. Foto: Maxar Technologies (Keystone/AP)

Zur Rettung des alternden Öltankers «Safer» vor der Küste des Jemen, wo eine Umweltkatastrophe droht, fehlen immer noch rund 20 Millionen US-Dollar. Das teilte der UN-Nothilfekoordinator für den Jemen, David Gressly, am Sonntag mit. Kämen Spenden in dieser Höhe noch im Juni zusammen, könne die umfangreiche Rettungsaktion im Roten Meer beginnen, schrieb Gressly bei Twitter. Allein für die Rettungsaktion werden etwa 80 Millionen Dollar benötigt.

An Bord des maroden Lagerschiffs «Safer» befinde sich fast viermal so viel Öl, wie 1989 vor Alaska aus dem auf Grund gelaufenen Tanker Exxon Valdez auslief. Der Exxon Valdez-Unfall gilt als eine der grössten Umweltkatastrophen der Seeschifffahrt. Das Öl an Bord der 45 Jahre alten «Safer» soll auf ein sicheres Schiff abgepumpt werden. Die Zeit drängt, weil der Tanker zerbrechen oder es an Bord zu einer Explosion kommen könnte.

Auf einer internationalen Geberkonferenz sammelten die Vereinten Nationen bereits Mittel für die Rettung. Auch Privatleute wurden über eine Crowdfunding-Kampagne aufgerufen, zu spenden. Aber das Geld reicht noch nicht. «Dringende Unterstützung ist nötig», teilte das UN-Umweltprogramm UNEP mit. Für Korallenriffe, Mangroven und Meerestiere aber auch für unzählige Menschen in der Region wären die Schäden verheerend. Zudem wäre auch die Schifffahrt in der Meerenge Bab al-Mandab und im Suezkanal stark beeinträchtigt.

SDA

