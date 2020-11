YB gewinnt in Lausanne 3:0 – Zur Premiere eine Machtdemonstration Nach einem Steigerungslauf kommen die Young Boys mit ihrer B-Equipe ungefährdet zum Sieg. Einziger Dämpfer ist der vor der Partie bekannt gegebene Ausfall von Captain Fabian Lustenberger. Dominic Wuillemin

Der Schlusspunkt der YB-Vorführung bei der Lausanner Stadionpremiere. Der eingewechselte Jean-Pierre Nsame trifft in der 87. Minute zum 3:0. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Entscheidend ist die Aktion am Ende nicht. Das 3:0 für YB durch Jordan Siebatcheu in der 57. Minute wird vom Videoschiedsrichter wegen Handspiels annulliert. Und doch sagt die Szene viel darüber aus, wie sich die Young Boys gerade international wie national in Position bringen. Abgeklärt und solidarisch. Als Einheit.

Der soeben eingewechselte Innenverteidiger Nicolas Bürgy spielte zuvor mit seinem ersten Ballkontakt einen weiten Freistoss an die Strafraumgrenze, Jordan Siebatcheu drehte sich, düpierte drei Gegner und traf im Fallen zum 3:0. Michel Aebischer rannte zu Bürgy, seine Freude in den Lausanner Nachthimmel schreiend. Der Rest des Teams stürzte sich auf Siebatcheu. Nicolas Ngamaleu, gerade beim Aufwärmen, sprintete gar die ganze Seitenlinie entlang, um seinem Kollegen zu gratulieren.