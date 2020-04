Entmachtete Legislative – Zum Mitbestimmen braucht es eine Erlaubnis Wegen des Kontaktverbots verschieben die Gemeinden ihre Versammlungen. Wer trotzdem tagen will, muss bei der Regierung ein Gesuch stellen. Martin Erdmann

Das war noch vor Corona: Eine Gemeindeversammlung in Ostermundigen ohne Abstandsregeln. Foto: Christian Pfander

Auch die Gemeindeversammlungen verstossen gegen das Versammlungsverbot des Bundes. Die Gemeinden verschieben deshalb ihre Juni-Versammlungen auf August oder in den Herbst. So spielt sich auch auf Gemeindeebene ab, was auf nationaler Ebene immer stärker kritisiert wird: Die Exekutive regiert allein per Notrecht, während die Legislative nichts mehr zu melden hat.