«Berner Brodeln»: Pamela Méndez erfindet sich neu - «Zum Glück haben alle geheiratet wie wild»

Abo Musik in der Pandemie Wie geht es Ihnen finanziell, Herr Heggendorn?

Was hat sich in Bern während der Seuchenzeit an Musik aufgestaut? Der Berner Violinist Simon Heggendorn hat sich in der Pandemie öfter die Sinnfrage gestellt, grosse Glücksgefühle erlebt und Stephan Eicher im Studio getroffen.