Interview mit Roger Elsener - «Zum ersten Mal sind Spiele der Nati im Privatfernsehen zu sehen»

Wie haben Sie die SRG dazu bekommen, Ihnen diese Rechte abzutreten?

Als Konkurrent, aber in vielen Bereichen auch als Partner sind wir mit der SRG natürlich laufend in guten Gesprächen. Es ergibt in einem kleinen Markt wie jenem in der Schweiz für alle Parteien Sinn, bei den Sportrechten stärker zu kooperieren.