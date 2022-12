Tanne auf der Bahnstrecke – Zugverkehr im Simmental unterbrochen Eine Tanne ist auf die Bahnstrecke zwischen Wimmis und Zweisimmen gefallen. Der Verkehr wurde blockiert, Ersatzbusse verkehren.

Regionalzüge der BLS konnten wegen dem Baum auf der Strecke nicht mehr weiterfahren. Hier steht ein Zug im Bahnhof Oey-Diemtigen. (Symbolbild) Foto: Bruno Petroni

Bei Holzarbeiten in Oey-Diemtigen BE ist am Mittwochmorgen eine Tanne auf die Fahrleitung der Bahnstrecke im Simmental gefallen. Dies führte zum Totalunterbruch der Strecke zwischen Wimmis und Zweisimmen, wie die BLS mitteilte.

Zum Zeitpunkt des Ereignisses, am Mittwoch um 9.45 Uhr, waren drei Züge auf der Strecke Wimmis-Zweisimmen unterwegs und kamen zum Stillstand. Einer stand im Bahnhof Boltigen. Ein weiterer Zug stand in der Nähe des selben Bahnhofs, und die Passagiere konnten mit Hilfe des Zugpersonals das Fahrzeug verlassen.

Der dritte Zug steht bei Oey-Diemtigen und soll von einem Lösch- und Rettungszug Richtung Wimmis abschleppt werden, teilte die BLS weiter mit.

Die Fahrleitung sei defekt, sagte BLS-Mediensprecherin Barbara Weber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, und müsse repariert werden. Deshalb könne der Bahnverkehr voraussichtlich erst am Mittwochnachmittag wieder aufgenommen werden. Die BLS hat Bahnersatzbusse für die Strecke im Simmental organisiert.

SDA

