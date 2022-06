Wegen Stellwerkstörung – Zugsausfälle und Verspätungen zwischen Bern und Solothurn In Büren zum Hof ist es am Mittwochmorgen zu einer Stellwerkstörung gekommen. Der RBS-Verkehr ist deshalb beeinträchtigt.

Auf der RBS-Strecke zwischen Bern und Solothurn läuft es am Mittwoch nicht rund. Foto: Nicole Philipp (Archiv)

In Büren zum Hof, an der RBS-Strecke zwischen Bern und Solothurn, ist es am Mittwochmorgen zu einer Stellwerkstörung gekommen, wie der RBS auf seiner Webseite und in den Sozialen Medien schreibt.

Die Folge davon seien Zugsausfälle und «grössere» Verspätungen. Dies betreffe auch die Linie S8 zwischen Jegenstorf und Bern.

pd/zec

