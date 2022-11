Sanktionen in der Schweiz – Zuger SVP-Regierungsrat Tännler half umstrittener Russenfirma Als der Düngemittelkonzern Eurochem Mühe hatte, eine Bank zu finden, vermittelte Heinz Tännler einen Kontakt zur Zuger Kantonalbank. Nun gibt es scharfe Kritik von Rechtsexperten. Christian Brönnimann Oliver Zihlmann

SVP-Finanzdirektor Heinz Tännler hat eine heikle Rolle zwischen dem Zuger Konzern Eurochem und der Zuger Kantonalbank. Foto: Reto Oeschger

Die Schweiz wendet die internationalen Russland-Sanktionen im Fall des Zuger Düngemittelkonzerns Eurochem weniger streng an als diverse EU-Länder. Anders als in Italien, Polen und Litauen gilt Eurochem hierzulande nicht als sanktionierte Firma – obwohl die sanktionierte Oligarchengattin Alexandra Melnitschenko teils Besitzerin, teils Begünstigte eines Aktientrusts von Eurochem ist. Darüber berichtete diese Zeitung am Montag.