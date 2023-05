Autodieb unter Drogeneinfluss – Zuger Polizei stoppt 23-Jährigen nach Unfall im Kanton Bern In Cham ZG ging der Polizei ein Mann ins Netz, der mit einem gestohlenen Auto quer durch die Schweiz gefahren war. Er hatte nur einen Lernfahrausweis.

Zwei polizeiliche Sicherheitsassistenten der Zuger Polizei hielten am Mittwoch einen Autofahrer in einem gestohlenen Auto an. (Symbolbild) Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Die Zuger Polizei hat in Cham ZG am Mittwochmorgen einen 23-jährigen Mann bei einer Kontrolle angehalten. Er war mit einem gestohlenen Auto unterwegs. Dieses habe er am Montag im Kanton Freiburg entwendet, am Dienstag sei er damit im Kanton Bern in einen Auffahrunfall involviert gewesen und habe dort Fahrerflucht begangen.

Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Freitag weiter mitteilten, war der 23-Jährige bei der Kontrolle unter Drogeneinfluss, lediglich mit einem Lernfahrausweis und ohne die notwendige Sehhilfe unterwegs. Ein Drogenschnelltest habe positiv auf Kokain und Cannabis reagiert.

Bei der Befragung habe der mutmassliche Dieb zugegeben das Fahrzeug gestohlen und den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Gemäss der Mitteilung wird er sich bei der zuständigen Staatsanwaltschaft verantworten müssen. Das gestohlene Auto werde in den nächsten Tagen dem rechtmässigen Besitzer zurückgegeben.

SDA/flo

