Mentale Gesundheit in Städten – Zugehört! Vogelgesang ist gut für die Psyche Hupende Autos, Sirenen, Presslufthammer – urbaner Lärm kann psychisch krank machen. Vogelgezwitscher in einem Park ist dagegen Balsam für die Seele. Barbara Reye

Der Zilpzalp singt seinen eigenen Namen. Regelmässig versuchen einige von ihnen auch hier zu überwintern. Foto: Getty Images

Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt derzeit in Städten, bis 2050 werden es voraussichtlich etwas mehr als zwei Drittel sein. Die zunehmende Verstädterung hat auch starke Auswirkungen auf die mentale Gesundheit. «Bekannt ist, dass das Leben in einer urbanen Umgebung mit einem erhöhten Risiko für psychische Erkrankungen wie Angststörungen, Depressionen und Schizophrenie verbunden ist», sagt Emil Stobbe, Umweltneurowissenschaftler am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.